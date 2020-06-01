Bayburt’ta fiziksel mesafeli normalleşme başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta fiziksel mesafeli normalleşme başladı

İHA

Bayburt'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan işletmelerin bugün açılması ile 'fiziksel mesafeli sosyal hayat dönemi' başladı.

Bayburt’ta fiziksel mesafeli normalleşme başladı

Bayburt’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan işletmelerin bugün açılması ile 'fiziksel mesafeli sosyal hayat dönemi' başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocağı, pastane ve lokantalar alınan kararla bugün itibarıyla yeniden açıldı. Belirlenen kurallar çerçevesinde çalışmalarına izin verilen işletmelerde sağlık ve hijyen tedbirleri dikkati çekti.
Korona virüsünün yayılımına fırsat vermeme adına işletmelerde yer alan masalar 1,5 metre aralarla yerleştirildi. Fazla olan masa ve sandalyeler kaldırıldı. Müşteriler arasında fiziksel mesafeye dikkat edilmesi sağlandı.
Çay ocakları ve lokanta sorumluları işletmeye gelen müşterilere kapıda dezenfektan ikramı yaparak hijyeni sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Maskesiz müşteri almadıklarını da ekleyen sorumlular maskenin indirilmesine yalnızca çay içerken ve yemek yerken izin verildiğini diğer hallerde müşterinin maske takması konusunda uyardıklarını dile getirdi. Kendilerinin de sık sık ellerini dezenfekte ettiklerini ekleyerek müşterinin dokunduğu her şeyin kullanımdan sonra dezenfekteli deterjanlarla temizlendiğini belirttiler.
Uzun zamandır sokaklarda görülmeyen seyyar simitçiler de bugün itibariyle mesaiye başladı. Alınan tedbirler kapsamında simitçiler de ürünlerini cam mekanda koruma altına aldılar ve açıkta satış yapmadılar. Maske ve eldiven kullanan simitçiler tek kullanımlık poşetler ve maşa ile ürünlerini el değmeden müşteriye ulaştırdılar.
Normalleşme adımlarını olumlu karşıladıklarına değinen esnaf tedbirin de elden bırakılmaması için olağanca gayretle çalıştıklarını söylediler. Zorlu bir süreçten geçildiğine de değinen esnaf, fiyatlarda bir değişiklik yapmadıklarını da dile getirdi.
Bayburt Belediyesi ekiplerince banklar, normalleşme adımlarıyla beraber tekrar yerine konuldu.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Saygıdeğer hemşehrilerimiz; normalleşme sürecinin başlaması her şeyin bittiği anlamana gelmemelidir. Lütfen maskelerimizi takalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim! Tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta 186 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta 186 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası ...
Bayburt'ta Akbulut köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt'ta Akbulut köyü karantinaya alındı
Bayburt ve Erzincan’da yiyecek arayan boz ayı görüntülendi
YEREL HABERLER Bayburt ve Erzincan’da yiyecek arayan boz ayı ...
Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet ...
Bayburt’ta lokanta ve kahvehaneler, normalleşme sürecine hazır
YEREL HABERLER Bayburt’ta lokanta ve kahvehaneler, normalleşme ...
Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak
YEREL HABERLER Demirözü sulaması ile 112 bin 600 dekar tarım ...
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü
Milletvekili Battal, Gökçedere çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Battal, Gökçedere çalışmaları yerinde ...
65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar
YEREL HABERLER 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların ...
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X