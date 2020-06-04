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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu

İHA

Türkiye'de obezite önceki yıllara göre artış gösterirken 2019 yılı verilerine göre obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu.

Türkiye’de obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu

Türkiye’de obezite önceki yıllara göre artış gösterirken 2019 yılı verilerine göre obez bireylerin oranı yüzde 21,1 oldu.
TÜİK, Türkiye Sağlık Araştırması 2019 istatistiklerini açıkladı. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların %24,8'inin obez ve %30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise %17,3'ünün obez ve %39,7'sinin obez öncesi olduğu görüldü.
Üst solunum yolu enfeksiyonu 014 yaş grubu çocuklarda en fazla görülen hastalık oldu. Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde; 06 yaş grubunda %35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu %28,7 ile ishal, %9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. 714 yaş grubunda da %29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu %18,3 ile ishal, %14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.
Çocukların başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı ise bel bölgesi problemleri 15 yaş ve üzeri bireylerde % 29,7 ile en fazla görülen hastalık oldu.
Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2016 yılında %27,1 ile 2019 yılında da %29,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; %20,5 ile boyun bölgesi problemleri, %16,4 ile hipertansiyon, %12,3 ile alerji ve %11,2 ile artroz izledi.
Her gün tütün kullanan bireylerin oranı %28,0 oldu. Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında %26,5 iken 2019 yılında artarak %28,0 oldu. Bu oranın erkeklerde %41,3, kadınlarda ise %14,9 olduğu tespit edildi. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında %69,4 iken 2019 yılında azalarak %68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler %42,8 ile 3544 yaş grubunda yer aldı.
Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %10,8 oldu. Son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2016 yılında %11,3 iken 2019 yılında azalarak %10,8 oldu. 2019 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; %23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu %18,3 ile 6574 yaş grubundaki bireyler takip etti.
En çok faydalanılan koruyucu hizmet %50,8 ile tansiyon ölçtürme oldu. Son 12 ay içerisinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranı 2016 yılında %48,6 iken 2019 yılında artarak %50,8 oldu. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden; 2016 yılına göre en çok artış gösteren hizmetler kolesterol ve kan şekeri ölçümü oldu.

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