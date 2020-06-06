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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Demirözü Sulaması açılış törenine katılmak üzere geldiği Bayburt'ta Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Demirözü Sulaması açılış törenine katılmak üzere geldiği Bayburt’ta Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Özkaldı, Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile kamu kurumlarının amirleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Özkaldı, ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Buranın ardından valilik makamına geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı, Vali Epcim’den Bayburt’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayburt’a sevindirici haberlerle geldiklerini ifade eden Özkaldı, Demirözü Sulaması’nın tüm Bayburt halkı ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Vali Cüneyt Epcim ise kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdiği Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
Ziyaret Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın kendisine eşlik edenlerle yaptığı bilgi alışverişiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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