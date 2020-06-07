65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

İHA

Yurt genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Yurt genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.
Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek park ve bahçeler ile Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yolunda yürüyüş yaptılar.
Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaparken kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.
70 yaşındaki Fehmi Dilek, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.
Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Dilek, "Evde oturmaktan hamladık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Demirözü Barajı Sulaması Bayburt’umuza hayırlı uğurlu olsun”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Demirözü Barajı Sulaması ...
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Bayburt ...
Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor
Bayburt’ta meralara bin 200 suluk dağıtılacak
YEREL HABERLER Bayburt’ta meralara bin 200 suluk dağıtılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X