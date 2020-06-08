Doğu Karadeniz’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı

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Doğu Karadeniz Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde yer yer mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney, kıyı kesimleri kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölge illerinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 28, Trabzon’da 24, Artvin’de 35, Giresun’da 25, Gümüşhane’de 31, Rize’de 27 derece olması öngörülüyor.

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