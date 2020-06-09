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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim Karasakal ve Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu

İHA

Vali Epcim Karasakal ve Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu

Vali Cüneyt Epcim, restorasyona alınması planlanan Karasakal ile Veysel Efendi Camilerinde incelemelerde bulundu.
Vali Epcim, incelemelerine Karasakal Camii’nden başladı. Mahalle Muhtarı Zafer Burak ile bilgi alışverişinde bulunarak cami içerisinde yapılacak çalışmalara yönelik hazırlıkları değerlendirdi.
Daha sonra Veysel Efendi Camii’ne geçen Vali Epcim, burada da restorasyon çalışmalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.
Vali Epcim, her iki eserin aslına uygun ve titiz bir çalışmayla restorasyonuna ilişkin gerekli takibi yapacaklarını ifade etti.
İncelemeleri sırasında Vali Cüneyt Epcim’e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Müftüsü Hasan Başoğlu eşlik etti.

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