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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şentürk’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

İHA

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Şentürk, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundular.

Şentürk’ten Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Şentürk, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundular.
Yurt içi ve yurt dışında birçok büyük proje ve işlere imza atan Bayburt Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, memleketi Bayburt’ta Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti.
Başkan Pekmezci, pandemi süreci, şirket çalışmalar ve yerel hizmetler hususunda istişarelerin yapıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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