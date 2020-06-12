Bayburt’ta Koçbayır köyü karantinaya alındı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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Bayburt’ta yeni pozitif vakaların görüldüğü Koçbayır köyü korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçesine bağlı Koçbayır köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 12.06.2020 Cuma gününden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.” denildi.

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