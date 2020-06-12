Jandarma Teşkilatı 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

İl Jandarma Komutanlığı heyeti Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Epcim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile beraberindekilerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret dolayısıyla tüm Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirten Vali Epcim, Jandarma’nın mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık ve üstün özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.

Bundan sonrada görevini aynı anlayışıyla devam ettireceğine olan inancını ifade eden Vali Epcim, Albay Bilgiç ve heyet üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Albay Bilgiç ise Vali Epcim’e, Jandarma Teşkilatı adına teşekkürlerini iletti.

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