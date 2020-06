Başkan Pekmezci, 1,5 yılını değerlendirdi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci basın toplantısı düzenleyerek belediye başkanlığı görevindeki 444 gününü değerlendirdi.

Bayburt’taki yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yer aldığı toplantıda başkanlık görevinde geride bıraktığı 1,5 yılını değerlendiren Başkan Pekmezci hayata geçirilen projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bayburt Belediyesi başkanlığı görevindeki 444 günlük bir çalışması sonucunda basın mensuplarıyla ikinci kez toplantı düzenlediğini belirten Başkanz Pekmezci, pandemiden dolayı bir takım noksanlıkların olduğunu kaydederek, “4 aydan beri sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bu süreçte ister istemez sıkıntılar oldu. Cemiyetimizi bile ziyaret edemedik” dedi.

“Belediyenin mali durumu”

Açıklamalarına Bayburt Belediyesi’nin mali durumu ilgili bilgileri vererek başlayan Belediye Başkanı Pekmezci, “2020 yılı bütçemiz 118.500.000 TL, devraldığımız borç 157.888.688,97 TL, 5 Nisan 2019 yılından sonraki borcumuz 2.000.000,00TL, ödenen borç 20.165.887,62 TL, kalan borcumuz şuan itibariyle 139.184..140,86 TL. Biz borçları bile bile geldik. Bizim en büyük arzumuz burada görev yaptığımız süre içerisinde Bayburt’a hizmet edebilme adına bir gayretin içerisindeyiz. Bizim hedeflediğimiz çalışmalarımız var inşallah o çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Tarım yerleşkesi

Belediyenin mega projelerinden olan Tarım Yerleşkesi hakkında bilgi veren Başkan Pekmezci, “Bu projenin toplam maliyeti 39 Milyon TL. Birinci etabının maliyeti 10 Milyon TL. Bu projenin KUDAKA tarafından ödenen bedeli 3.375.000 TL, belediyemiz tarafından ödenen bedel ise 4.073.793,79 TL dir. Bunun içerisinde mezbahanemiz var. Bunun en son ihalesini 2.340.000,00TL bedelle yaptık. 2 ay çerisinde mezbahaneyi de halkımızın hizmetine sunacağız. Modern Hayvan Pazarı içinde KUDAKA tarafından şuan 671.815,93 TL ödenmiş, belediyemiz tarafından ödenen 3.020.000,00 TL. Modern Hayvan Pazarı görevi devraldığımızda yüzde 70 oranında tamamlanmıştı. Göreve gelir gelmez çalışmaları tamamlayarak 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yaptığımız bir törenle Bayburt halkının, Bayburt çiftçisinin hizmetine sunduk. Modern Hayvan Pazarı’nda yaptığımız çalışmalar ise projede olmayan 5,5 dönümlük bir alan ekleyerek açık bir hayvan pazarı daha oluşturduk. Bu alan bizim hayvan pazarımıza bir rahatlama getirdi. Pazar toplam 9 dönüm üzerine kuruldu. Burada 500 Bin TL tutarında bir asfalt uygulaması, 1 Milyon TL tutarında, istinat duvarı, tel örgü ve korkuluk çalışması, 500 Bin TL değerinde demir padoklar, mazgallar, kamera sistemi, çatı, kapı ve pencere montajı, dolgu çalışması, yön levhaları, çevre düzenlemesi, baybayan lavabo, mescit ve çay ocağı yapıldı. Halkımızın hizmetine sunulmuş oldu” şeklinde konuştu.

Tarım Yerleşkesi içerisinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de ihalesinin yapıldığını bildiren Başkan Pekmezci şöyle devam etti:

“Yakın bir zamanda da modern anlamdaki hayvan barınağımızı hizmete açacağız. İlk ihalesi 800.672,00 TL idi. Kalan kısmının tamamlaması için 226.631,98 TL tutarındaki ihalesini yaptık. Yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Kısa bir sürede tamamlayacağız.

Yine tarım yerleşkesini girişinde canlı hayvan pazarının sağında modern mezbahanemiz var. Bu mezbahanede daha önceki dönemde başlayan tamamlanması için 2.340.000,00 TL ile ihalesini yaptık. Yer teslimini yaptık. 1,5 2 ay içerisinde mezbahanemizi de Bayburt halkının hizmetine sunacağız.

Hemen buranın üst kısmında Katı Atık Depolama Tesisimiz var. Burada Bayburt Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (BAYGÜKAP) tarafından özel bir şirkete kiraya verilerek enerji üretimine başlandı. Saatte 1.56 MGW enerji üretilmektedir. Oradaki çöplerin içerisine bir sistem kurularak çıkan metan gazi toplandı ve yakılmak suretiyle enerji üretiliyor. Birliğimize yılda ortalama 60 bin dolar gelir getirecek. Ayrıca şuanda arkadaşlarımız alanda çalışıyorlar.

İstanbul İSTAÇ Genel Müdürlüğü’nden çok değerli bir öğrencimin desteği ile buraya yeni bir sistem dahil etmek istiyoruz. 2023 yılında Türkiye’de ki bütün belediyeler katı atık tesislerini kurmak zorunda. Bizde yoğun bir çaba ile bunu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu ayrıştırma sistemi ile ilgili çalışmayı tamamlarsak gelen ekiplerimiz bizimle beraber çalışmaya başlayacaklar. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunarak devreye sokacağız.

“Konkasör tesisinin kaleardı mahallesinden kaldırılması”

Bayburt Belediyesi çevre konusunda hassas davranan bir belediye. Şehrimizde kent merkezine yakın bazı konkasör tesisleri var. Biz Bayburt Belediyesi olarak geçmiş dönemde arkadaşlarımızın aldığı karar doğrultusunda konkasör tesisimizin taşınması çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımız Hatay’dan geliyorlar. Pandemi döneminde gelemediler. Şuanda çalışıyorlar. İnşallah 1 hafta içerisinde konkasör tesisimizi belediyemiz taş ocağına taşımış olacağız. Bayburt halkına inşallah rahat bir nefes aldıracağız. Yaklaşık 1,5 Milyon TL’lik bir projeyi tamamlamış olacağız. Diğer şirketlere de örnek teşkil edeceğini umut ediyoruz.

“Saray bahçesi”

Geçmiş dönemde başlayan Bayburt Saray Bahçesi projemiz vardı. Biz göreve başladığımızda çalışmalar devam ediyordu. Burayı yapan firma tasfiye talebinde bulunduğu için inşaat tamamlanamadı. Biz geldikten sonra etrafında bulunan sacları kaldırdık. Ağaçlandırma çalışması yaptık. Çimlendirme çalışması yaptık. Aydınlatma direklerinin, oturma banklarının montajını yaptık. Atatürk Anıtını yeniden yerine getirdik. Bura içinde İller Bankası’ndan 4.380.813,50 TL bir borç vardı bize devredilen bu borçtan 15 ay boyunca 1.049.447,19 TL ödedi. Şuanda bu projeden kalan borç 3.331. 366,31 TL.

Türk Dünyası Parkı yenilendi

Göreve geldiğimiz tarihlerde Türk Dünyası Parkı’nın durumu iyi değildi. Orada da bir takım çalışmalar yaptık. Andezit taş ve bordür imalatı yaptık. Rulo çim yaptık. Korkuluk montajı yaptık. süs havuzunun onarımı yapıldı. Yaklaşık 65 Bin TL harcama ile yeniden Bayburt halkının hizmetine sunduk.

Şehit Nusret Parkında yenileme çalışması

Hemen arka tarafımızda Şehit Nusret Parkı var. Yıllardan beri Bayburt halkına hizmet eden en eski parklarımızdan bir tanesi. 1999 yılında belediye başkanlığı yaptığımız dönemde 1617 sene önce oraya bir bina yapmıştım. O günkü şartlarda orada ufak çaplı düzenlemeler yapmıştık. Ama artık o park Bayburt’a modern anlamda hizmet edemediğini gördük. Çünkü orada bulunan ağaçlar uzun vadede artık üzerinden böcek dökmeye başladı. Biz öncelikle orman işletme ile görüştük, yazı gönderdik. Onlardan teknik eleman istedik. Kesilmesi gereken ağaçları işaretlediler. O ağaçları kestik. Projesini şuanda tamamladık ve ihalesini yaptık. Şuanda orada bulunan binayı oradan kaldıracağız. Binayı askeri gazino tarafına taşıyacağız. Güzel yeni bir proje çalışmamız var. İhalesini yaptık. Alttaki zemini düzenlemeyi ve nehrin kenarında da yaklaşık 20 metrelik kışın da kullanılacak camdan bir yapı oluşturmayı planlıyoruz. Nehrin önünü açmak istiyoruz. Park çok çukurdaydı doldurduk. Bu sefer bizim var olan binamız aşağıda kaldı. İnşallah onu oradan kaldırdıktan sonra bu tarafa çok güzel tek katlı bir bina yapacağız. Bu projeyi uzatacağız. Bu projenin alt zemini oluşturacağız. Orada da bir bina yapmak istiyoruz. Bir lokanta şeklinde bir şey düşünüyoruz. Tuvaletlerin durumunun iyi olmadığını gördüm. Belki tuvaletleri de elden geçireceğiz. Ama ilk etap da buradaki binayı, alt zemini ve yeşillendirmeyi yaptıktan sonra ileriye dönük diğer çalışmaları yapmaya çalışacağız. İhale bedeli yaklaşık 1.350.000,00 TL. Önümüzdeki hafta yer teslimini yapacağız. En kısa zamanda tamamlayacağız.

Yine şehrimizin girişlerinde ve çıkışlarında arkadaşlarımız hatırlarlar 89 90 lı yıllarda Bayburt’un il olduğu dönemlerde Turgut Özal Bulvarı vardı. Daha sonraki dönemlerde arkadaşlarımız meclis kararıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı yapmışlardı. Bizim dönemimizde de Hastane Kavşağının oradan Kayış Kıran mevkine doğru giden güzergâhta Alparslan Türkeş Bulvarı’nın kararını aldık. Şuanda üç alana totemleri yaptık.

“Güneş enerjisi santrali”

Bayburt Belediyesi’nin bir Güneş Enerjisi Santrali var. Bu santralimiz 1,5 yılda 8 Milyon 120 Bin TL gelir elde etti. Ancak şirket olduğu için bu gelirlerin işletme giderleri ve vergilere 3.900.000,00 TL ve İler Bankası kredi ödemesine 3.296.116,05 TL ödendikten sonra belediyemiz kasasına 924.000,00 TL aktarıldı.

“Morg ve gasilhane”

Pandemi döneminde sıkıntılı bir süreç geçirdik. Bu dönemde uzun vadede sıkıntı olabilir endişesi ile devlet hastanesindeki morglarda özellikle kovid19’dan vefat eden hemşehrilerimizinde olması dolayısıyla Asri Mezarlığın bir kısmında 4 dolaptan oluşan bir morg ve yıkama ile diğer hizmetleri yapacak bir konumda olan çalışma gerçekleştirdik. Hemen hemen bitti. Ama özellikle personelimiz olması lazım. Biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Genç Osman Parkı

Eski Genç Osman Parkı’nın yerinde bir cami ve peyzaj uygulaması başlattık. Burada da 214 metre kare bir cami, erkek ve baya olmak üzere 60 metre kare wc, cami hemen hemen bitti şimdi onun peyzaj çalışmasını yapacağız. Peyzaj çalışmasından sonra halkımızın dinlenebileceği bir alan olacak.

“Çiçeklendirme çalışmaları”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyorlar. 80 bin adet toprakla buluşturuldu. 30 bin adet daha dikilecek, ayrıca orta refüjlerde de çim biçme çalışmaları sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızı yeteri kadar yapamadık. 300 adet ıhlamur, batı ladini ve top akasya toprakla buluştu. Yeteri kadar ağaçlandırma yapamadık çünkü orman işletmeden istediğimiz malzemeyi pandemi nedeniyle bize veremediler. Bizim müracaatlarımız vardı onaylanmıştı fakat pandemiden dolayı alamadık. İnşallah sonbahara doğru gelecek bu dönemde ağaçlandırma yapacağız.

Çoruh nehri kıyında düzenleme

Bayburt’ta geçmişte uygulamadaki bir takım aksaklıklar nedeniyle Çoruh Nehri’nde düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin o günkü şartlarda kim tarafından ve nasıl yapıldığı tam bilinmiyor ama yanlış bir uygulama yapıldı. Yeni bir uygulama daha var. Geçmişteki sıkıntıları bildiğimiz için Bayburt’un Çoruh’una zarar vermeden Devlet Su işleri, valiliğimiz, belediye olarak biz ve sayın milletvekilimizde o dönemde buradaydı. Beraberce yerinde incelemelerde bulunduk. Kesinlikle orada nehir yatağında bir çalışma yapılmayacak. Tahkimat yapılacak alanları olacak. Devlet su işlerinin buradaki taşkın konusundaki sıkıntılarından dolayı eğer ihtiyaç olursa Kopuz Köprüsü’nün orada bir su tutma alanı yapmak istiyorlar. Yani olası bir sel felaketinde ilk etapta suyu orada tutacak bir sistem oluşturma istiyorlar. Biz devraldığımız dönemde Çoruh Nehri’nin her iki tarafında yeni bir çalışmayı başlattık. Kamelyaları yeniden kurduk, otomatik sulama sistemlerinin montajını yaptık, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptık, çimlendirme çalışması yapıldı. Yaklaşık 220.000,00 Tl lik bir çalışmayla oraları düzene soktuk.

Göreve geldiğimizde dörtyolda bir süs havuzumuz vardı çok kötü durumdaydı. Bizde art niyet veya siyasi bir düşünce olmadı. Bunu hemşehrilerimiz iyi biliyor. Hemen gelir gelmez orayı düzelttik. Süs havuzunu onardık.

Şehit Osman’da merdiven yapımı gerçekleştirdik. En üst kısımdan alt kısma kadar rahatlıkla yürüyebilecek hale getirdik. Yaklaşık 91.000,00 TL maliyetle tamamladık. Şair Celali Caddesi’ndeki bir umumi wc yi onardık. Çatısını, fayanslarını, lavabolarını yeniden yaptık. Boya badanasını yaptık. Yeni çocuk parkı kurulumları var. 4 adet yeni çocuk parkı kurduk. Belediyemiz şantiyesi yoğun bir şekilde çalışıyor. Günde 150 metre kare parke ve bordür imalatı yapılıyor.

Mahalle ziyaretleri

Mahalle ziyaretlerine önem verdik. Merkezde bulunan 14 mahallemiz var. Bu mahalleleri ilgili birim amirlerimiz ve muhtarlarımız ile beraber tek tek gezdik. Noksanları yerlerinde gördük. Büyük bir kısmını tamamladık. Kalanları da ilerleyen zamanlarda tamamlayacağız.

Pandemi süreci

Kovid19 döneminde şehrimizin bütün cadde ve sokaklarını tek tek yıkadık ve dezenfekte ettik. 1.8 Milyon TL değerinde dezenfeksiyon malzemesi, el dezenfektanı aldık. Şehrimizin cadde ve sokaklarında kulandık. Resmi kurumlar, esnafa ait işletmeler, taksiler, dolmuşlar, kahveler, berberler, eczaneler, bütün kurumları dezenfekte ettik. Kovid19’dan etkilenen hemşehrilerimizin de bulunduğu alanları dezenfekte ettik. Birde kene ve diğer haşerelerle mücadelemizde devam ediyor. Market denetimlerimiz devam ediyor. Yine pandemi sürecinde 230 bin adet maske dağıttık. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın su kartlarına su yükleyerek kendilerine teslim ettik. 3.150 aileye gıda yardımında bulunduk. bu dıda yardımının büyük bir kısmı belediye bütçesinden değil, Bayburt halkının yardımlarıyla yapıldı. Bu yardımlar evinden çıkamayan herkese ulaştırıldı. İhtiyaçlı ailelerimize 55 bin ekmek dağıttık. Sağlık çalışanlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerinden önce Türkiye’de ilk olarak biz kendi otobüslerimizi ücretsiz olarak tahsis ettik. Cuma namazları için belediyemiz ait üç alanı Büyük Şehir Parkı, Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı ve kapalı halk pazarını tahsis ettik.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri

Sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarımız oldu. Bizim en iyi projelerimizden biri hoş geldin bebek projesi. Bu projenin temel misyonu en küçük Bayburtluya şehrimize hoş geldin demek ve onu kucaklayan bir çalışmaydı. Şuana kadar 30 Bin TL değerinde set dağıttık. Ancak pandemi döneminde sıkıntı olur endişesi ile durdurduk. Ama ilerleyen zamanlarda aynen devam edeceğiz. Çocuklarımıza o setin içerisinde kız ve erkeklere ayrı olmak üzere birer mektup da bıraktık.

İhtiyaçlı olan ailelerimize ve öğrencilerimize 93 Bin TL nakdi yardım ve 14.700 TL yakacak yardımı yaptık. Bu yardımlardan 116 kişi faydalandı. Ayrıca ikametgahlarını Bayburt’a alan öğrencilerimize 200 Bin TL değerinde gıda yardımı yaptık. Geleceğimizin mimarı öğrencilerimize eğitim yardımlarımız oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine halinde 22. Bin TL değerinde denem sınavı aldık.

İstişare etmek amacıyla esnaflarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Onlardan hiç kopmadık. Dertlerini dinliyoruz. İnşallah sonrada bu ziyaretlerimiz devam edecek.

Belediyeler arası güç birliği

Benim en büyük arzularımdan biri Bayburt’taki diğer belediyeler ile ortak bir koordinasyon içerisinde bir takım çalışmalar yapıp güç birliği oluşturmak. Bir kaç toplantımızı yaptık. Epey de bir yol almıştık. Pandemi sürecinden dolayı sıkıntıya girdik. İnşallah bundan sonraki dönemde tekrar görüşmelerimize başlayacağız. Beraber bir takım hizmetleri yapma arzusundayız.

Su sayaçları konusunu serbest bıraktık. Bundan sonra vatandaşlarımız ister akıllı ister normal sayaç takabilecekler.

Dede Korkut Şölenleri

Bayburt belediyesi olarak kültürel anlamdaki çalışmalara yoğun bir mesai harcadık. Kültür ve Turizm İl Müdürü olduğum 1994 yılından itibaren başlayarak Dede korkut Kültür ve Sanat Şölenlerini uluslararası hale getirdiğimiz dönemden itibaren bir çalışma içinde olduk. Türk Dünyasının birleştirici gücü Dede Korkut’un mayasını Bayburt’ta oluşturarak buradan bütün dünyaya yayacak bir konuma getirdik. Geçen yıl yaptığımız Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri Bayburt adına gerçekten iyi bir çalışmaydı. Bayburt son yılların en kalabalık dönemini geçirdi. Bizim en büyük arzumuzda bu yoğunluk döneminde daha çok insanımızı buraya çekerek esnafımızın biraz olsun yüzünü güldürmek, hemşehrilerimizi baba ocağına getirmek gayretinde olduk. Ve geçen sene bunu fazlasıyla başardık. Bu sene de hedeflerimizde bu vardı ancak görünen tabloda önümüzdeki ay içerisinde yapılması gereken Dede Korkut Şölenlerinin bu sen biraz zor olacağı ve yapılamayacağı düşüncesindeyiz. Hatta bu sene Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri de Bayburt’ta verilecekti. Ödüller için dünyanın çeşitli yerlerinde şehrimize gelecek olanlar vardı. İlerleyen zamanlarda bunu vermeye gayret edeceğiz. Dede Korkut’un Dünya Kültür Mirasında bizim için çok önemli bir yeri oldu. Çünkü Dede Korku ile beraber Bayburt biraz daha öne çıktı. Dede Korkut’un Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye tarafından 2017 yılında UNESCO’ya müracaatıyla somut olmayan kültürel mirasa dahil olması konusunda bir başvuru vardı. Ben UNESCO’NUN Türkiye temsilcisi Profesör Oğuz Öcal Bey’i Bayburt’a davet ettim. O da çok büyük bir jest yaparak Türkiye adına verilen bu belgeyi Bayburt Belediyesi’ne takdim etti.

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. Yıl Dönümü’nü bu sene kutladık. Elimizden geldiği kadarıyla onu canlı tutup gelecek nesillere aktarmak adına bir gayretimiz oldu. İnşallah her geçen yıl daha geniş bazda yapmaya gayret edeceğiz.

15 Temmuz törenlerinde belediye olarak milli birlik ve dayanışma ruhu içinde üzerimize düşen her türlü çalışmayı yaptık. Biz iyi günde kötü günde bu milletin fertleri olduğumuzun ve birbirimiz yürekten sevdiğimizin bir ifadesi olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem dolayısıyla Bayburt Belediyesi olarak başlattığımız bir yardım kampanyası ile 2 tır dolusu yardımı bizzat yetkililere teslim ettik.

Hasta ziyaretlerimize ve şehit ailelerimiz ile huzur evi ziyaretlerimiz devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polislerimiz, sağlık çalışanları, belediye çalışanlarımız ve o gün sokağa çıkma serbestisi olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın bayramlarını kutladık.

Amatör spor kulüplerine destek

Amatör Futbol Spor Kulüplerine 497.500 TL nakdi yardım ve 40 Bin TL değerinde malzeme yardımı yaptık. Cirit takımlarımıza 70 Bin TL, Kayak, boks ve bilek güreşi takımlarına 28.500 TL, dereceye giren sporcularımıza 23.326 TL değerinde hediye takdim ettik ayrıca kültür derneklerimize de 11 bin TL nakdi yardımda bulunduk.

Coğrafi işaret başvurusu

Coğrafi işaret başvurularımızı yaptık bizden önceki dönemde Bayburt taşı coğrafi işaret olarak tescillendi. Biz de yöresel tatlarımızdan ekşi lahana, kara pancar, süt böreği ve yalancı dolmayı tescillemek için başvurularımızı yaptık sonuçlanmasını bekliyoruz.

İçme suyu arıtma tesisi

Bayburt’un en büyük problemlerinden biri içme suyu konusu. Bayburt şuanda 3 ayrı kaynaktan su alıyor. Kaleardı Kırk Gözeler, ilk belediye başkanlığı dönemimizde getirdiğimiz Masat, Maden Dilenci mevkii birde Helva Köyünden alınan ilave bir su var. Bizim Maden’den aldığımız suyun sertlik derecesi 36 Fransız derecesi sert bir su, Masat’tan gelen su 1213 Fransız sertliğinde ancak Masat’tan gelen su yaz aylarında yetmediği için Maden’den gelen suyu veriyoruz ve su sertleşiyor. Bunun için 30 Milyon TL bedelle su arıtma sistemi kurduruyoruz. Ters ozmos sistemi dediğimiz bir sitemle Bayburt artık bundan sonra evlerimizde musluklarımızdan akan sertlik derecesi normal tatlı bir su içecek. Bu bizim Kızıl Elma’mızdı ulaşmak istediğimiz temel hedefimizdi.

İlerleyen zamanlarda Şehit Osman’a yaptığımız kır kahvesinin bir benzerini Duduzar Dağı’nın eteklerinde Huzur Evi’nin yan tarafında yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Proje aşaması tamamlandı.

Yol ve kaldırım çalışmalarımızın ihaleleri yapıldı. Yolların asfaltlanması ve kaldırımların yapılması konusunda yoğun bir çabamız var.

Dede Korkut Obası

Dede Korkut Obası isminde bir projemiz var. Bu proje aslında 3 ayrı projenin birleşimi. Benim seçim döneminde üzerinde durduğum ve Çoruh Nehri üzerinde lastik bent sistemi dediğimiz bir sitemle beraber hemen yanında Arşimet Burgu Sistemi dediğimiz bir sistemi ve sonunda da Dede Korkut Obasını birleştirerek üçlü bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bu projenin maliyeti 15. 131. 719,00 TL. Bakanlık onayından geçen bu projeye Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 8 milyon, Bayburt Belediyesi 7 milyon 131 bin lira destek verecek. Bu projenin hemen yakınında Çoruh nehrinin yanında lastik bent sistemi oluşturacağız. Bu projede canlılara zarar vermeyen Arşimet burgu sistemiyle elektrik üretmeyi düşünüyoruz. Bu sitemin hayata geçmesiyle birlikte arkasında kano, rafting ve yüzme sporuyla uğraşan arkadaşlarımız burayı kullanabilecekler. Belediyemizin en güzel projelerinden birini de yakın zamanda Bayburt halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Ticaret kompleksi

Daha önceki yıllarda gerçekleştirdiğim Belediye Başkanlığı görevimde kömürcü ve oduncuları şehir merkezinin dışına taşıdığımız gibi inşallah bu dönemde de şehrimizdeki demir ve çimento başta olmak üzere inşaat malzemeleri satan esnafımız ve gıda toptancılarımızı da şehrimizin dışına taşıyacağız. 21 Şubat Sanayi Sitesi yakınında Karayollarına ait yaklaşık 13 dönüm arsayı satın aldık ve bu alanda parselasyon yaparak söz konusu esnafımıza satacağız ya da kiralama yapacağız. Projesi tamamen bize ait olacak bir site şehrimize kazandırmış olacağız. Bu sitenin tamamlanmasının ardından bu alanın yanında yine hurdacılara yönelik de bir site yaparak hem onları burada toplamak istiyoruz hem de şehrimizdeki olumsuz görüntüleri ortadan kaldırmak istiyoruz.

Bayburt Belediyesi geçmiş dönemlerde Cumhuriyet İlkokulu’nun arkasına kapalı spor salonu yapılmak kaydıyla yaklaşık 3 dönümlük arsayı Milli Emlak’a devrederek karşılığında Eski Kız Meslek Lisesi’nin kullanım hakkını elde etmişti. Biz göreve geldiğimizde Bayburt Valiliği bir müze arayışına girmişti. Biz de tarihi bir kimliği de olan Kız Meslek Lisesi’nin şehrimize en uygun arkeolojik ve etnografya müzesi olacağını düşündük ve burayı Bayburt Valiliği’ne müze yapılmak üzere tahsisini yaptık. Bunun karşılığında da hurdacılar sitesi için arsa talep ettik. İnşaat malzemesi ve toptan gıda satışı yapan esnafımız ve hurdacıları bahsettiğimiz alanlara taşıyarak şehrimizi bir nebze olsun rahatlatmış olacağız.

Velişaban Mahallesi Otoparkı

Çok önemli ve büyük bir projenin daha hazırlığını yapıyoruz. Yaklaşık 6 milyon değerinde 3,5 katlı Velişaban Mahallesi Kapalı Otoparkı Projesi’ni ihale aşamasına getirdik. Projenin tamamladık ve en kısa zamanda ihalesini yaparak şehrimize bir kapalı otopark daha kazandırmış olacağız.

Yeni GES projesi

Geçmiş dönemde İller Bankası aracılığı ile şehrimizde yapılan 4 megavatlık Güneş Enerjisi Santrali’ne 2 megavat gücünde güneş enerjisi sistemi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Projemizi hayata geçirmek için İller Bankası’na sunduk. Krediyi aldığımızda bu 2 megavatlık sistemi de yaparak Bayburt Belediyesi’nin toplamda 6 megavatlık bir Güneş Enerjisi Santrali olacak.

Macera Parkı

Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı’nın yakınındaki Orman Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza tahsisi yapılan alanda Macera Parkı kuracağız. Tarım ve Orman Bakanımızın şehrimiz ziyaretinde sizlerin de huzurunda bu proje hakkındaki düşüncelerimizi söylemiştim. Orman Genel Müdürlüğü’nden bu konuda bir çalışma istedik. Onlar da bu konuda bir çalışma sözü verdiler. Çalışmalara yakın bir zamanda başlayacağız.

Kentsel Dönüşüm

Şehrimizde Kentsel Dönüşüm alanı olarak en çok düşünülen ve konuşulan Eski Sanayi Sitesi’nde bir sıkıntı içerisindeyiz. Bayburt Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu alan için çalışmalarımızı yaptık. Söz konusu alandaki hak sahipleriyle burada üç defa toplantı yaptık. Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve yetkililerinde bulunduğu toplantıların temel amacı bu probleme çözüm olma adınaydı. Sayın Milletvekilimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyla ilgili son bir defa daha görüşeceğiz. Bu konu hakkında nasıl bir adım atılması gerektiği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan son bir karar bekleyeceğiz. Onların vereceği kararın ardından biz de Bayburt Belediyesi Meclisi’nde bakanlığa sunmak üzere bir karar alacağız. Bu kararda Eski Sanayi Sitesi bölgesinde bir Kentsel Dönüşüm yapılıp yapılmayacağı konusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacağız. Bakanlık tarafından yapılma kararı olursa biz de bir an önce hayata geçmesi yönünde gayret sarf edeceğiz. Eğer yapılmaması yönünde bir karar çıkarsa biz de bakanlıkla ilgimizi tamamen kopararak Bayburt Belediyesi olarak daha önce hazırlanan projeleri göz ardı etmeden hak sahipleri ve müteahhit firmaları bir araya getirerek bir çalışma ortamı oluşturmak istiyoruz. Hiçbir sonuç da çıkmazsa hazırladığımız projeler kapsamında onları kendi haline bıraksak şimdiye kadar çok kere yapılmış olacaktı.

Gazeteciler Cemiyetine Bayburt Evi teklifi

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız ve siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın huzurunda sizlere bir teklif yapmak istiyorum. Belediyemiz tarafından Tuzcuzade Mahallesi’nde kültürel amaçlı kullanmak üzere iki tane Bayburt evi istimlak edilmiş. Bu binalardan birini Bayburt Gazeteciler Cemiyetine kullanılmak üzere tahsis etmek istiyoruz. Diğer bir binayı da şehrimize hizmet etmek amacıyla kullanabilecek başka bir kuruma daha tahsis etmek istiyoruz. Buradaki amacımız toplum yararına çalışan kurumlarımızın hizmetlerini daha iyi yapmalarını sağlamak ve bu Bayburt evlerinin tarihi dokusunu korumak istiyoruz.^”

Başkan Pekmezci açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı soru cevabın ardından sona erdi.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk da hazır bulunurken Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve Bayburt’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.