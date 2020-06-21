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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci’den Babalar Günü mesajı

İHA

Başkan Pekmezci’den Babalar Günü mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, babalık kavramının sorumluluk ve fedakarlık ile eşdeğer olduğunu belirten Başkan Pekmezci, tüm babalar ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutladı.
Pekmezci, sağlıklı bir aile yapısının oluşmasında babalara büyük görevler düştüğünü belirterek, “Babalık kavramı sorumluluk ve fedakarlık ile eşdeğer olan kutsal bir değerimizdir. Eşinin ve çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyan bir babanın yüzünü en çok güldüren şey ailesini mutlu ve huzurlu görmektir. Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden bir baba, sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük güvencedir” dedi.
Bir çocuk için babanın güçlü ve yenilmez bir kahraman gibi görüldüğünü dile getiren Başkan Pekmezci “Babalar, hayat tecrübeleri ve bir ömür boyu verdikleri destekle, evlatları için her yaşta kahraman, sığınılacak bir liman ve gerçek birer yol göstericidir” ifadelerini kullandı.
Babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu belirten Başkan Pekmezci mesajına şöyle son verdi: “Bizlerden desteğini bir an olsun eksik etmeyen babalarımızın kıymetini bir gün değil her gün bilmeliyiz. Onların haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Ancak göstereceğimiz sevgi ve saygı ile onların yüreklerini hoşnut edebiliriz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyor, başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten saygı ve selamlarımla kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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