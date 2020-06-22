Vali Cüneyt Epcim’den şehit babalarına Babalar Günü ziyareti

Vali Cüneyt Epcim, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etti.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar’ı olarak kutlanan Babalar Günü’nde Vali Epcim, şehit babalarını ziyaret etti.

Vali Epcim, ziyaretlerine İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında bölücü terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Hamit Şahin’in ailesi ile başladı. Şehidin Şingah Mahallesi Sıla Kent konutlarında oturan ailesiyle bir araya gelen Vali Epcim, şehit babası Yılmaz Şahin’in Babalar Günü’nü kutladı.

Şehidin aile yakınlarıyla bir süre görüşen Vali Epcim, kısa süre önce babası vefat eden şehit babası Şahin’e taziyelerini iletti.

Vali Epcim, çeşitli konularda bir süre sohbet ettiği aile bireylerinin talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette Şehit Polis Memuru Hamit Şahin başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Vali Epcim daha sonra Şehit Er Salim Çeker’in Veli Şaban Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehit Çeker’in babası Özden Çeker’le görüşen Vali Epcim, Babalar Günü dolayısıyla tebriklerini iletti. Vali Epcim burada da bir süre aile bireyleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Şehitler için okunan dua sonrası Vali Epcim, ziyaretlerinin son durağı Arpalı Beldesi’ne geçti.

Arpalı’da Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay’ın anne ve babasıyla görüşen Vali Epcim, şehidin Babası Turgut Erbay’ın Babalar Günü’nü kutladı. Vali Epcim, şehidin annesi Neşe Erbay’a çiçek buketi takdim etti.

Ailenin ikametinde gerçekleşen ziyaret Vali Epcim’in aile bireyleriyle yaptığı sohbetle son buldu.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri esnasında Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.

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