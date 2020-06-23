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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi zabıtasından denetim

İHA

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane, çay ocakları ve otellere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi zabıtasından denetim

Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane, çay ocakları ve otellere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işletme sahiplerine korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarıları yaptılar.
Zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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