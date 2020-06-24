Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah namazında buluştu

Bayburt’taki camilerde, yeni tip korona virüs ile mücadelede normalleşme sürecinde, cemaatle ibadete açılan camilerde ilk sabah namazı eda edildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınması bir süre yasaklanmıştı. Salgın tedbirleri devam ederken normalleşme takvimi de işliyor. Bu kapsamda artık sabah, akşam ve yatsı namazları da cemaatle birlikte kılınabilecek.

Uzun bir süre sonra cemaatle birlikte ilk sabah namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte maske takmayı ihmal etmeden camilerin cemaatle ibadete açıldığını duyurdu.

Bayburt’taki camilerde aylar sonra kılınan sabah namazının coşkusu vardı. Vatandaşlar, sabah ezanının okunmasının hemen ardından camiyi doldurmaya başladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak aylar sonra ilk sabah namazı kılındı.

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