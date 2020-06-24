Bayburt’un Yedigözeler köyü karantinaya alındı

Bayburt'ta yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Yedigözeler köyü karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, merkeze bağlı Yedigözeler köyü, covid19 nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinada kalacak. Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.