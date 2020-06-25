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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta 2019 yılında 479 kişi hayatını kaybetti

İHA

Türkiye'de 2019 yılında 435 bin 941, Bayburt'ta 479 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt’ta 2019 yılında 479 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 2019 yılında 435 bin 941, Bayburt’ta 479 kişi hayatını kaybetti.
TÜİK 2019 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıklandı. Buna göre 2019 yılında Bayburt’ta 479 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de 2019 yılında ölen kişi sayısı 435 bin 941 olurken, hayatını kaybedenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.
TÜİK verilerine göre şu bilgilere yer verildi:
Kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu
Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü. Kaba ölüm hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 10,3 oldu. Türkiye'nin kaba ölüm hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızlarından daha düşük olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba ölüm hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin binde 15,4 ile Bulgaristan, en düşük kaba ölüm hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,4 ile İrlanda olduğu görüldü.
Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.
Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında %36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %39,1'ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %39,1'inin iskemik kalp hastalığından, %22,2'sinin serebrovasküler hastalıklardan, %25,7'sinin diğer kalp hastalıklarından öldüğü görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında en fazla ölümün 49 bin 529 kişi ile 7584 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.
Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %30,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9'unun lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, %8,1'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il %22,2 ile İstanbul oldu.
İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2019 yılında en fazla ölümün 23 bin 386 kişi ile 6574 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü.
Bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu
Bebek ölüm sayısı, 2018 yılında 11 bin 598 iken 2019 yılında 10 bin 770 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2018 yılında binde 9,3 iken 2019 yılında binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti.
Ölen bebeklerin %63,6'sı bir ayını, %86,9'u ise beş ayını tamamlayamadan öldü.
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2018 yılında %65,1 iken 2019 yılında %63,6 oldu. Ölen bebeklerin 2019 yılında %12,3'ünün ilk gün, %29,6'sının 16 günlükken, %21,7'sinin ise 729 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 14 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %23,3 oldu.
Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,2 oldu. Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme ihtimalini ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2018 yılında binde 11,3 iken 2019 yılında 11,2 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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