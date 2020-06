Bayburt Üniversitesine YÖK’ten ödül

Bayburt Üniversitesi, YÖK tarafından her yıl verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ kapsamında ‘2020 Yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülleri’ kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ile ödüllendirildi.

2020 yılı ödülleri için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 116 üniversiteden toplam 841 adet olmak üzere rekor sayıda yapılan başvuruların değerlendirilerek, ödülleri almaya hak kazananların açıkladığı “2020 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımlarıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunun üniversitelerde, engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek, engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla “Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim” temalarıyla başlattığı çalışmalar ve 2018 yılından bu yana her yıl verdiği “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Bayburt Üniversitesi de engellilere yönelik yaptığı önemli çalışmalara istinaden ‘2020 Yılı Mekânda Erişebilirlik Ödülleri’ kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ ile ödüllendirildi.

Kazandıkları ödülden dolayı mutluluğunu dile getiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Rektör Coşkun; iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında olduklarını belirterek; Bayburt Üniversitesi olarak her zaman engelli personellerin sorunlarını dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olduklarını vurguladı. Engelli vatandaşlarımızın bundan sonra da destekçileri olmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Coşkun, üniversitenin tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekânlar inşa ederek engelli vatandaşların üniversitedeki tüm imkânlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekânlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladıklarını ve bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

