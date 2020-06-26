Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde yangın

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Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünde Kültür Evinin çatı katı yandı.

Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde dün saat 18.30 sıralarında çatı bölümünde elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın Bayburt Belediyesi başta olmak üzere, Aydıntepe ve Arpalı Belde Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Korkuya neden olan yangında Kültür Evinin çatı kısmında hasar oluştu.

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