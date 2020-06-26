Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde yangın

İHA

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünde Kültür Evinin çatı katı yandı.

Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde yangın

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyünde Kültür Evinin çatı katı yandı.
Yukarı Kırzı Köyü Kültür Evinde dün saat 18.30 sıralarında çatı bölümünde elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın Bayburt Belediyesi başta olmak üzere, Aydıntepe ve Arpalı Belde Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Korkuya neden olan yangında Kültür Evinin çatı kısmında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesine YÖK’ten ödül
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesine YÖK’ten ödül
AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kollarından "Bir Kap Su Bir Kap Mama" ...
Bayburt’ta 2019 yılında 479 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2019 yılında 479 kişi hayatını kaybetti
Bayburt Valiliğinden vatandaşlara ücretsiz maske
YEREL HABERLER Bayburt Valiliğinden vatandaşlara ücretsiz maske
Akbuğa ve Çakmak’tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız’a ziyaret
YEREL HABERLER Akbuğa ve Çakmak’tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti ...
Bayburt’un Yedigözeler köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt’un Yedigözeler köyü karantinaya alındı
Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah namazında buluştu
YEREL HABERLER Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah ...
Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı
YEREL HABERLER Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde ...
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X