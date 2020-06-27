Bayburt’ta 'YKS' sessizliği

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
YKS nedeniyle 09.3015.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Bayburt’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kent merkezinde trafik yoğunluğunun azaldığı da görülürken polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.