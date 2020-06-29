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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Melek Atabey: "Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir"

İHA

Diyetisyen Melek Atabey, sıcakların iyice arttığı bu günlerde hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilebileceğini kaydederek, "Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir" dedi.

Diyetisyen Melek Atabey: "Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir"

Diyetisyen Melek Atabey, sıcakların iyice arttığı bu günlerde hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilebileceğini kaydederek, “Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar kan şekerimizi çok hızlı yükseltir" dedi.
Diyetisyeni Melek Atabey, yaz aylarında sağlıklı beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu.
Atabey, yaz aylarının susuz kalınan hem de hareketsiz kalınan bir dönem olduğunu belirterek, "Dolayısıyla metabolizmamız yavaşlıyor, metabolizma yavaşlayınca vücuttaki yağ kütlemiz artabiliyor. Öncelikle güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Kahvaltımızda bol bol posa tüketimi çok önemli. Posa tüketimi hem sindirim sistemimizin düzenlenmesine hem de kan şekerimizin hızlı yükselmesini engellemek için önemli. Söğüş, bol çiğ sebze olabilir kahvaltımızda. Haşlanmış yumurta olabilir ya da buna alternatif olarak yağsız pişirilmiş bol sebzeli omlet tercih edebiliriz. Yine tercihen az yağlı peynir, bir bardak sütümüz, yağsız zeytinimiz çünkü zeytin kendi içerisinde zaten yağ içeren bir besindir" ifadelerini kullandı.
"Tatlı ikramını gün içine yaymak gerekli"
Kızartma, kavurma, hamur işi, salam, sucuk, sosis gibi yağlı şeyleri içermeyen hafif sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamanın çok daha iyi olacağına vurgu yapan Atabey, "Kahvaltıda şekerli besinlerden uzak durmak bizim vereceğimiz küçük bir tüyo olabilir. Sıvı tüketimi çok önemli, besinlerde de öğünlerde sıvı tüketimini arttırmak için bir kase çorbayla başlayabiliriz yanına bir bardak ayran tercih edebiliriz. Kızartma, kavurma yöntemi olmadan haşlanmış ya da ızgara olarak pişirilmiş bir et yemeği, yanına mutlaka bol bol çiğ sebze, zeytinyağlı sebze yemeğimiz olabilir. Yine posa tüketimini arttırmak adına tam buğday ekmeğimiz ya da bulgur pilavımız olabilir, bir bardak soda tercih edebiliriz yanında. Bu şekilde öğle ve akşam yemeğimizi dengeleyerek yine tüm besin gruplarımızdan az ve yeterli miktarda tüketerek öğle ve akşam yemeğini tüketebiliriz" şeklinde konuştu.
"Sütlü tatlı iyi bir alternatiftir"
Yaz boyunca en iyi içecek alternatifinin su olduğunu söyleyen Atabey, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bol bol su içmemiz gerekli vücudumuzdaki susuzluğu gidermek adına. Yaptığımız bir hata; çay ve kahveyi su yerine tüketmek. Çay, kahve evet susuzluk ihtiyacımızı giderir yalnız kafein içerdikleri için vücuttan daha çok su atılmasına neden olurlar. Hele bir de her bayram ziyaretinde içine şeker atıyorsak bol bol da kalori olarak dönüyor bize. Çay, kahve tüketimini sınırlandırıp bitki çayı tercih edebiliriz, az şekerli limonata tercih edebiliriz ya da meyvenin kendi şekeriyle yapılmış bir komposto ya da hoşaf tercih edebiliriz. Sıvı tüketimi için bol bol su içmeyi öneriyoruz. Gün içerisinde şeker tüketmeyerek, öğünlerde şekerli besinler olmasın bunun yerine tatlı hakkımızı ikramlıklarda belki tercih edebiliriz. Sütlü tatlı tercih edebiliriz, sütlü tatlı iyi bir alternatiftir, hamurlu, şerbetli tatlılar hem kan şekerimizi çok hızlı yükseltir hem de bol bol enerji içerir. Evimize gelen misafire ikramlık olarak şeker ya da çikolata ikram etmek yerine kuru meyve ikram edebiliriz, çok da iyi bir alternatif olabilir. Kuru meyve, sütlü tatlı, şerbetli bir içecek yerine limonata ya da hoşaf tercih edebiliriz, komposto tercih edebiliriz. Hem sıcak havalarda serinletecektir bizi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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