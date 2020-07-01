Vali Epcim, Yukarı Kırzı köyünü ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünü ziyaret etti.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yukarı Kırzı köyüne gelen Vali Epcim, vatandaşlar tarafından karşılandı.
Vali Epcim, köyde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi.
İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında köy sakinlerine bilgiler veren Vali Epcim, vatandaşların takdirini kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.