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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Sporda teknik direktörlüğe getirilen Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı.

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Sporda teknik direktörlüğe getirilen Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı.
Yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandıran Türk futbolunun başarılı ismi Ali Nail Durmuş, Bayburt Özel İdare Spora Teknik Sorumlu olmuştu.
Bayburt Özel İdare Sporun teknik direktörü Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında Vali Cüneyt Epcim’in de bulunduğu programda resmi sözleşmesini imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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