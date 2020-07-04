Bayburt’ta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt'ta durdurulan otomobilde yapılan aramada 1,47 gram eroin ele geçirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan Ö.Ö'nün kullandığı araçta arama yapıldı. Otomobilde 1,47 gram eroin ele geçirilirken şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.