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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta gençler sokak hayvanları için harekete geçti

İHA

Bayburt Genç Kızılay Şubesi, sokak hayvanlarının aç kalmasını engellemek ve vatandaşlarda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla bir proje başlattı.

Bayburt’ta gençler sokak hayvanları için harekete geçti

Bayburt Genç Kızılay Şubesi, sokak hayvanlarının aç kalmasını engellemek ve vatandaşlarda bu konuda bilinç oluşturmak amacıyla bir proje başlattı.
Bayburt'ta pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara halkın da yardımcı olması için bir çalışma başlatıldı. Hayvan mamalarını paketleyen gönüllüler, stant kurup Çoruh Nehri kenarında halka dağıtmaya başladı. Ücretsiz mamaları alan vatandaşla, ev ve iş yerlerinin önündeki sokak hayvanlarına bu mamaları verecek. Yoldan geçen araçlara da küçük poşetlerde dağıtım yapılan mama ile vatandaşlarda yardımseverlik bilincini aşılamak da amaçlanıyor.
Genç Kızılay Sorumlusu Bedirhan Polat, “Halkımızı sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı bir şekilde davranmaları için paket mamalar dağıttık. Her gün sokak hayvanlarına hilal olmak için varız. Vatandaşlarımıza sokak hayvanlarını bir nebze olsun daha fazla sevdirebilmek, onlara ev, yuva, umut olabilmek için bilgilendirdik. Etkinliğimizin amacı zaten sokaktaki hayvanlarımızın aç karınlarını doyurmaktı. Bayburt halkı da bu etkinliğimize yüksek derecede katılım sağladı. Sokaktaki hayvanlarımıza her zaman olduğu gibi umut oldu. Bu etkinliklerimizi 12 hafta ara ile yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede de hem halkı bilinçlendirip hem hayvanlarımızı aç bırakmıyoruz" dedi.
Bir vatandaş ise gençlere teşekkür ederek, mamayı sokak hayvanının önüne dökeceğini söyledi.
Etkinlik 2 haftada bir kentin çeşitli noktalarında açılan stantlarla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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