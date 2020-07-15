15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi Parkı Arpalı'da açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arpalı Beldesi'nde Bayburtlu 15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi'nin ismini taşıyan park düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcıları Halit Benek ve Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Belediyesi Eski Başkanı Bekir Çetin, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Uçurum, kamu kurum amirleri, ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ile vatandaşlar katıldı.

Mehteran ekibinin gösterisinin ardından protokolün günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmaların akabinde 15 Temmuz Gazisi Selmani Terzi'nin ismini taşıyan parkın açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.