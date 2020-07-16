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Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.

Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da oldu.

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