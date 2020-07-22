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Konursu Göleti ile mümbit topraklar su ile buluştu

İHA

Bayburt'ta DSİ tarafından yapılan Konursu Göleti ile mümbit topraklar su ile buluştu.

Konursu Göleti ile mümbit topraklar su ile buluştu

Bayburt’ta DSİ tarafından yapılan Konursu Göleti ile mümbit topraklar su ile buluştu.
Bayburt’un Konursu Köyü’nde 2013 yılında inşaatına başlanan ve 2015 yılında tamamlanarak hizmete açılan Konursu Göleti ile mümbit toprakların suya kavuştuğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Toplam 4 bin 710 dekar zirai tarım arazisini sulayan söz konusu göletle çiftçilerimizin ürün yelpazesi genişledi ve su ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Hayvancılığa yönelik tarım ürünleri olan yonca, korunga ve hububatta verim artışı yaşayan çiftçilerimiz, ayrıca fasulye, şeker pancarı ve meyvecilikte de, standartların üstünde verim alıyor. Bayburt ilimizin ekonomisine önemli katkılarda bulunan ve Konursu Göletinin yıllık ekonomiye katkısı ise 3.000.000.TL’dir.” dedi.

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