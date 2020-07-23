Bayburt’un Masat köyü karantinaya alındı

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"O kurnadan bu kurnaya"

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Son günlerde korona virüste vaka sayısının düşük olduğu 7 il arasında yer alan Bayburt’ta 5 kişide pozitife rastlandı. Pozitif vakaların tespit edildiği Masat köyü karantinaya alındı.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“İl merkezine bağlı Masat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 22.07.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı."

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