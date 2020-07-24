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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Cüneyt Epcim köy muhtarlarıyla bir araya geldi

İHA

Vali Cüneyt Epcim, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Cüneyt Epcim, Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Başı Meclis Toplantısı’nda muhtarlarla bir araya geldi.
Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı yeni tip koronavirüs Covid19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirildi. Toplantı öncesi katılımcılar, ateş ölçümleri yapılarak salona alındı. Oturaklar arasında birer kişilik boşluk bırakıldı. Sıkı tedbirler eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda KHGB 2019 yılı kesin hesabı da görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı açılışında konuşan Vali Epcim, gündemdeki yerini koruyan yeni tip korona virüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi. Gelinen noktada Bayburt’un genel itibariyle iyi durumda olduğuna işaret eden Vali Epcim, “Türkiye’de büyük kentlerle bağlantısı yüksek olan illerden biriyiz. Bu manada ciddi bir şekilde halen köylerimizde vakalar çıkabildiğini ve bu hususta alınan tedbirlere uyulmasının bir zaruret olduğunu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.
Vali Epcim, korona virüsle mücadelede sıkı tedbirler alındığına dikkat çekerek “Bu süreçte özellikle karantina uygulaması yaptığımız köylerimizde muhtarlarımızın çok ciddi destekleri oldu. Gerçekten bu süreçte muhtarlarımız alınan kararları sahiplendi ve destek verdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.
Salgının dünya ekonomilerini derinden sarstığına değinen Vali Epcim, Türkiye’nin buna rağmen süreci başarılı şekilde yürüttüğünü bildirdi. Vali Epcim konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Tabi bunun genel bütçeye yüklenen bir takım maliyetleri var. Bu maliyetler başarılı bir şekilde karşılanmakta. Belki geçmiş yıllardan bir nebze, yatırımlarda düşüş yaşanmış olabilir. Bu konuyu da ülke olarak en kısa sürede telafi edeceğimize inanıyoruz.”
“Bu yıl köy altyapıları noktasında sadece Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesinden gelen ödenekle bir çalışma yürütmekteyiz. Köylerimizin problemlerini çözme noktasında kararlılığımız devam ediyor. Esasında sorunların birçoğuna vakıf olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Fakat öncelik sıralaması yaparken elimizdeki veriler, teknik ekiplerimizin ve İl Genel Meclis Üyelerimizin görüşleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bunu yaparken olabildiğince ilgili köyleri ziyaret edip yerinde tespitler yaparak planlamalarımızı gerçekleştirdik. En yakın zamanda KÖYDES üzerinden yatırım programına aldığımız çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.”
“Köy yollarında onarım yapılması gereken noktalar var. Şu an ekiplerimiz Aydıncık Köyü yolunda çalışıyor. Köylerimizin büyük bölümünde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmaları neticesinde köy yollarında bozulmalar oluyor. DSİ Genel Müdürlüğü’müz ile bu hususları sürekli istişare halindeyiz.”
Köylerdeki sulama yatırımlarına ilişkin ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını aktaran Vali Epcim, Üzengili Göleti yatırım tutarının artırılmasına yönelik girişimde bulunduklarını açıkladı. Vali Epcim, “Üzengili Göleti merkez köylerimizin bir bölümünü çok ciddi bir şekilde ilgilendirmekte. Yaklaşık 13 köyümüze buradan su sağlamak istiyoruz. Bu projenin bir an önce tamamlanması için ödenek noktasında çalışmalarımız devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Vali Epcim, konuşmasının ardından muhtarların çeşitli konularda talep ve önerilerini dinledi.
Toplantı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 Yılı Kesin Hesabı’nın görüşülmesi ve birlik encümeninde görev alacak muhtarların seçilmesiyle sona erdi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, birlik encümenleri ve muhtarlar katıldı.

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