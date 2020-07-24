Saklı Cennet Tatil Köyü misafirleri ağırlıyor

Bayburt’un ilk ve tek tatil köyü olma özelliğini taşıyan Saklı Cennet Tatil Köyü misafirlerini ağırlamaya başladı.
Yaz aylarında tatillerini Bayburt’ta değerlendirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayburt Belediyesi Saklı Cennet Tatil Köyü, şehrin keşmekeşinden uzak, huzurlu ortamı ve eşsiz doğasıyla sakin ve serinlikte misafirlerine güzel bir tatil imkânı sunuyor. Yaz aylarında yüzde yüz doluluk oranına ulaşan tatil köyünde şu anda doluluk oranı yüzde 60’larda olduğu belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.