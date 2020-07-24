Bayburt’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi programı

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Bayburt’ta Cuma namazının ardından Ayasofyai Kebir Camii Şerifi programı düzenlendi.

Bayburt Yeni Şehir Parkında kılınan Cuma namazı sonrasında 'Ayasofyai Kebir Camii Şerifi Açılış Tebrik Programı' gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katıldıkları programda AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, bir konuşma yaptı.

Polat, “Bir gün Ayasofya’da kuran okunursa, ezan okunursa anlayın ki zulüm düzeni bitmiştir. İnşallah daha geri gelmemek üzere o zulüm bitmiştir. Ayasofya’nın darısının Mescidi Aksaya yansımasını temenni ediyoruz. Yol, okul, baraj yapabilirsiniz ama bunu mana ila teyit etmediğiniz müddet bir medeniyet inşa etmeniz mümkün değildir. Biz çift taraflı bir medeniyet iddiası peşindeyiz. Rabbim bize daha nice manaları yerine getirmeyi nasip eylesin” dedi.

Polat, konuşmasını Arpalı ve Demirözü Belediye Başkanları ile katılım sağlayan bütün vatandaşlara teşekkür ederek sonlandırdı.

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