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"Bayburt Balı” Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi

İHA

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 'Bayburt Balı' coğrafi işaret belgesi aldı.

"Bayburt Balı” Bayburt Üniversitesinin girişimi ile tescillendi

Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Bayburt Balı’ coğrafi işaret belgesi aldı.
Şehrin başlıca gelir kaynakları arasında yer alan ve yörenin özellikli bitki florası, doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile önemli bir üne sahip olan ‘Bayburt Balı’ Bayburt Üniversitesinin girişimi ile coğrafi işaret kapsamında tescillendi.
Geleneksel özellikleri ve kalitesi korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amaçlanarak Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvuru neticesinde ‘Bayburt Balı’ 6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10.10.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 20.07.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.
Konu hakkında bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Bayburt Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanda ‘Bayburt Balı’nın geliştirilmesi ve tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.
Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da ‘Bayburt Balı’nın ayırt edici özellikleri olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu belirten Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulu’nda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Üniversite bünyesinde arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlenerek daha sağlıklı, doğal, yüksek üretimde arı ürünlerinin elde edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Rektör Coşkun; yöre halkının arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmesi ve ‘Bayburt Balı’nın tanıtımının yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
‘Bayburt Balı’nın coğrafi işaret ile koruma altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; ‘Bayburt Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin Bayburt'a ve Bayburt Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

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