Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü

Şarampole uçan traktörün sürücüsü genç adam hayatını kaybetti.
Kaza, Demirözü ilçesine bağlı Kalecik köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Ali Yoldaş İpek idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İpek, olay mahallinde hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemede bulunmalarının ardından İpek’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.