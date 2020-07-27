Akademisyenler, Çoruh Nehri’nin geleceği için toplandı

Bayburt Çoruh Nehri Platformu uzman heyeti Çoruh Nehri’ndeki ıslah çalışmalarını yerinde takip etti. 11 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı 9 köprünün incelenmesiyle son buldu. Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’nın destekleriyle hayata geçirilen platformun, bütün giderleri 7 dernek tarafından karşılandı.

Prof. Dr. Tahir Atıcı, Prof. Dr. Cenap Sancar, Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, Prof. Dr. Şükrü Nişancı, Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Doç. Dr. Oğuz Kurtoğlu, Doç. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Dr. Öğretim Üyesi Tarkan Yorulmaz, Mimar Asuman Uz, Tasarımcıyazar Ahmet Çağıldak’tan oluşan heyet Çoruh Nehri’nde inceleme yaptı. Yeni Şehir Parkı’ndan incelemelere başlayan heyetin son durağı Kaleardı Köprüsü oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah projesi yapılan alanda ve sonrasında çalışma yapılması planlanan bölümde incelemeler yapan heyet daha sonra Bayburt Konaklama’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda uzman heyeti incelemeler sırasında gördükleri sorunları dile getirdiler.

DSİ tarafından ıslah çalışması yapılan bölüm için olumlu bir görüş sunmayan uzman heyeti, yeni ıslah projesi düşünülen alan için ise görüşlerini ortaya koydular.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Rıfat Yıldız, oldukça yararlı bir faaliyete imza attıklarını belirterek, heyetin yapacağı gözlem, analiz ve değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılacağını ve bu raporların kamuoyuna açıklanacağını ve ilgili kurumlara önerilerin sunulacağını kaydetti.



Bayburt Çoruh Nehri Platformu

Öte yandan, Bayburt Çoruh Nehri Platformu; Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği, Bayburt TarihKültür ve Edebiyat Derneği, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Eczacılar Odası Bayburt Temsilciliği, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi Vakfı’nın bir araya gelmesi ile kurulmuştu.

Çoruh Nehri ile ilgili yapılacak her türlü çalışmada öneriler getirmeyi planlayan platform, Bayburt’taki ilk buluşmasında ilk etkinliğini de yapmış oldu. İlk etkinliğin tüm masrafları platform üyesi dernekler tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.