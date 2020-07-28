Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli rüzgar uyarısı

"Daha dün gibi..."

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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünce Bayburt için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Meteoroloji, Bayburt’un da yer aldığı 16 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

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