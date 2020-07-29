Rektör Coşkun’dan bayram mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Coşkun mesajında, “Kurban Bayramı’nın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle Üniversitemiz mensuplarının, öğrencilerimizin ve değerli ailelerinin, tüm Bayburt halkının, milletimizin ve tüm İslâm âleminin; sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diler, bayram bereketinin kalplerimize huzur vermesini yüce Allah’tan temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.