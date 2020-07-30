Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle Bayburt Valiliği yeni hizmet binasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle Bayburt Valiliği yeni hizmet binasında

İHA

Kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayıp "Hızlı ve Etkin Hizmet" anlayışıyla tasarlanan Bayburt Valiliği yeni hizmet binası vatandaşlara kapılarını açtı. Hali hazırda 8 kamu kurumu ve bunlara bağlı birimler ile Bayburt Valiliği bünyesindeki üç şube müdürlüğünün yer aldığı entegre sistemde hem vatandaşlar hem de kamu kurumları bakımından zaman ve iş gücünden kazanç sağlanacak.

Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle Bayburt Valiliği yeni hizmet binasında

Kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayıp “Hızlı ve Etkin Hizmet” anlayışıyla tasarlanan Bayburt Valiliği yeni hizmet binası vatandaşlara kapılarını açtı. Hali hazırda 8 kamu kurumu ve bunlara bağlı birimler ile Bayburt Valiliği bünyesindeki üç şube müdürlüğünün yer aldığı entegre sistemde hem vatandaşlar hem de kamu kurumları bakımından zaman ve iş gücünden kazanç sağlanacak.
Yapımı iki yıl süren yeni bina 5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edildi. Farklı büyüklüklerde toplantı odaları, 400 kişilik yemekhane ve 120 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark bölümleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayan yeni binaya kamu kurumları yerleşmeye başladı. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim, Ticaret, Tapu, Kadastro, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Planlama ve Koordinasyon ve İdari Hizmetler Şube Müdürlükleri yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet veriyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme yönelik vizyonuyla tasarlanan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de yeni konseptiyle aynı binada hizmete başladı. Vali Cüneyt Epcim, kurumu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Vali Epcim, Türkiye genelinde günlük 200 bine yakın vatandaşın nüfus müdürlüklerinden hizmet aldığını bildirdi. Ehliyet ve pasaport işlemlerinin de Nüfus Müdürlükleri’ne aktarıldığını anımsatan Vali Epcim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla bu doğrultuda ülke genelinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Bayburt’ta buna yönelik çalışmaların tamamlanarak İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün yeni yüzüyle hizmete başladığını aktaran Vali Epcim, “Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile çağdaş, konforlu ve kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandı. Bu konsept tasarlanırken; vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, mahremiyete önem veren, ergonomik alanlar üzerinde duruldu. Bu uygulamanın Türkiye'deki belli başlı örneklerinden birini Bayburt ilimizde, yeni valilik hizmet binamızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Hizmet kalitesi ve vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma amacıyla hayata geçirilen bu uygulama inanıyoruz ki son derece faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.
Vali Epcim, daha sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı ile bilgi alışverişinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; o anlar kameraya ...
Sığırcı köyü tarihinde ilk kez köy içi asfaltla buluştu
YEREL HABERLER Sığırcı köyü tarihinde ilk kez köy içi asfaltla ...
Rektör Coşkun’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan bayram mesajı
Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Harman Şenliği” düzenlendi
YEREL HABERLER Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi’nde “Harman Şenliği” ...
Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
Vali Cüneyt Epcim Gökçedere Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim Gökçedere Beldesinde vatandaşlarla ...
Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli rüzgar uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X