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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgi ve hürmetin, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, örf ve adetlerin yeniden hatırlandığı bir bayrama daha milletçe kavuşmanın heyecanını paylaşmaktayız.
Bayramlarımız millet olarak bir araya gelip, yekvücut olmanın, maddi ve manevi paylaşımlarda bulunmanın en güzel vesilelerinden biridir. Hoşgörü ve muhabbetin arttığı, sevgi bağlarının daha da güçlendiği bu dönemler yaşamımıza anlam kazandıran, değer katan güzide zaman dilimleridir. Muhtevasıyla bizlere paylaşma ve yardımlaşmayı, sabır, hoşgörü, teslimiyet ve incitmemeyi telkin eden Kurban Bayramı bu yönüyle de unutulmaya yüz tutmuş hasletleri yeniden canlandırma adına önemli fırsatlar sunar. Bu fırsatı hem ibadet hem de insani yükümlülükler boyutuyla kavrayıp değerlendirebilmek, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi anlamında da büyük önem arz eder.
Rıza, teslimiyet ve sabrın önemini yaşanan gelişmelerle yakından müşahede ettiğimiz bu günlerde Kurban’ın ilahi mesajı bizler için adeta bir rehber niteliğindedir. Bu mesajı hep birlikte derin bir tasavvurla özümsemeli, ciddi bir yaklaşımla yaşantımıza tatbik etmeliyiz. Bayramlaşmalarımızı bir birimize zarar vermeden, bir birimizi incitmeden, sosyal mesafeye rıza göstererek gerçekleştireceğiz. Bayram süresince atacağımız her adımda önce tedbiri sonra sabır ve sebatı gözeteceğiz. Gidemediğimiz her bayram ziyareti için hoşgörü ve teslimiyeti yeniden idrak edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra salgın nedeniyle bayramlaşmaların toplu etkinlikler yerine telefonla gerçekleştirilmesi, şeker tutma gibi bulaşma riskini artıran adetlerden geçici süreliğine uzak durulması ile Kurban’ın yol gösterici mesajları eşliğinde kurtuluşa hep birlikte ereceğiz !
Bu duygu ve düşüncelerle başta siz kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın; ilimiz, ülkemiz ve insanlığa hayır, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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