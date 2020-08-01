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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti

İHA

Bayburt'ta aracı arıza yapan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti. Bu anlar MOBESE kamerasına yansıdı.

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti

Bayburt’ta aracı arıza yapan sürücünün yardımına trafik polisi yetişti. Bu anlar MOBESE kamerasına yansıdı.
Bayburt Valiliği'nde Trafik Şube personeli olarak görev yapan polis memuru Mete Özdemir, seyir halindeki aracın aniden arızalanması üzerine vatandaşın yardımına koştu. Özdemir, aracı 2530 metre kadar ittikten sonra araç yoğun uğraşlar sonucunda güvenli ve trafik akışı olmayan yere park edildi.
Özdemir oto çekiciyi arayarak, araç cadde üzerinden kaldırıldı. Vatandaş, polisten herhangi bir yardım istemediğini polisin, koşarak yardıma geldiğini söyleyerek, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Etraftan kimse gelmedi, memur bey koşarak yardımcı oldu. Daha sonra bir arkadaş da geldi aracımı itti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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