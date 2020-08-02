Kurban eti pişirmenin püf noktaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban eti pişirmenin püf noktaları

İHA

Kurban etlerinin tüketilmeden önce 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Merve Köse, pişirme teknikleri hakkında uyarılarda bulundu.

Kurban eti pişirmenin püf noktaları

Kurban etlerinin tüketilmeden önce 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Merve Köse, pişirme teknikleri hakkında uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketiminin artması, özellikle kronik hastalıkları olanlar için risk unsuruna dönüşüyor. Bayramda porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini Uzman Diyetisyen Merve Köse, “Özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyan kişiler, sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Etler, C ve E vitamini içermez. Bu sebeple etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salataların tüketilmesi oldukça önemlidir. Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk verir. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara sebep olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” dedi.
Etlerinin pişirilmesi konusunda da uyarılarda bulunan diyetisyen Merve Köse, “Etler büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine konularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında eksi 2 derecede 12 hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirmek için buzluktan çıkarılan etler yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır” diye konuştu.
Pişirmede haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini de kaydeden Köse, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
“Mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir. Kömürleşen et, her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına da yol açmaktadır. Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Etlerin yanında rafine edilmiş beyaz pirinç pilavımakarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitligazlı içecekler yerine de ayran, yoğurt ve cacık tüketilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'un ilk resmi taraftar derneği 'Sarı Duvar'
YEREL HABERLER Bayburt'un ilk resmi taraftar derneği 'Sarı Duvar'
Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü
Bayburt’ta kasapların kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kasapların kıyma mesaisi
Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti
YEREL HABERLER Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün ...
Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve 15 Temmuz ...
Bayburt’ta bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bayramlaşma programı düzenlendi
Vali, trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali, trafik denetiminde bulunarak vatandaşların ...
Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim’den Kurban Bayramı mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X