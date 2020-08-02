Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Eski muhtar Hüseyin Yılmaz, Trabzon Çaykara Yeşilalan Mahallesi Tufa Yaylasından önceki gece kurbanlık almak için yola çıktı. Kendi yönetimindeki kamyonetle D915 karayoluyla gece Bayburt’a giderken Aydıntepe ilçesi Yoncalı Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sabah çobanlık yapan bir vatandaş tarafından kaza fark edilerek ilgili makamlara haber verildi.

Olay yerine; jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonucu Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bayburt’a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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