Bayburt Kalesi'nde tarihi kalıntı ve eserlere ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Kalesi'nde tarihi kalıntı ve eserlere ulaşıldı

DHA

Bayburt Kalesi'nde tarihi kalıntı ve eserlere ulaşıldı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük 3'üncü kalesi olan ve 150 bin metrekarelik alanda, 3 kilometre uzunluğa sahip surların yer aldığı Bayburt Kalesi'nde, 3 yıl önce başlatılan restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Kazılarda çok sayıda tarihi eser ve kalıntıya ulaşıldı.  
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında; Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir kavşak noktasında yer alan Bayburt´taki birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bayburt Kalesi'nde, 2017 yılında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kalesi olma özelliği taşıyan kalede, 3 yıldır süren çalışmalarda; 1'inci Justinianus dönemine tarihlenen 2 sarnıç yapı ile 11'inci yüzyıla tarihlenen kilisenin plan özelliklerinin yanı sıra Roma ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda keramik eser, ok ucu ve pipo bulundu. Sarnıçlar ve kilise ile 1 konut gün yüzüne çıkarıldı. Kale ve çevresinde, han, hamam, cami ve bedesten gibi eserlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda bölgeden, 19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntuya ulaşıldı. Çıkarılan eserler sınıflandırıldıktan sonra kale önünde yapılacak olan müzede sergilenecek.
`URARTULAR TARAFINDAN YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR´
Bayburt Kalesi hakkında bilgi veren tarihçi Gültekin Yılmaz, "Surları 30 metreye kadar yükselen, Müstahkem Yalçın kayalıklarının üzerine kondurulmuş oldukça korunaklı bir kaledir. Kalenin Urartular tarafından Milattan Önce 800 yıllarında yapıldığı düşünülmekte. Kayıtlarda, kalenin ilk restorasyonunun Milattan Önce 330'lu yıllarda Bizans İmparatoru Birinci Justinyanus tarafından yapıldığını belirtiliyor. Orta Çağ'da 1644-1647 yılında Evliya Çelebi, bu bölgeyi gezmiştir. Çelebi, Seyahatnamesi'nde Bayburt Kalesi'nin içinde 300'e yakın yerleşim yeri olduğuna dair ifadeler kullanmıştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kalede tahribatlar olmuştur. Kale, Ruslar tarafından tabiri caizse virane hale getirilmiştir. 2017 yılında kalede arkeolojik kazılar yapıldı ve yerleşim yerleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Çalışmalar kapsamında Bizans dönemine ait 2 sarnıç ortaya çıkarılmış, aynı şekilde Ebu'l Feth döneminden kalan bir cami de var. Bayburt Kalesi, 1054 yılında Selçuklar tarafından Türklerin eline geçiyor. 1514 yılında Osmanlı Devleti tarafından Bıyıklı Mehmet Ağa komutasındaki Osmanlı orduları oldukça çetin bir kuşatma sonucunda Bayburt'u ele geçiriyor. Bu anlamda Bayburt'un köklü bir tarihi var, bu kalede bunun bir göstergesi" dedi.
'BÜYÜKLÜĞÜ VE İHTİŞAMI ÇOK ETKİLEYİCİ'
Kaleyi gezen Davut Doğan, "Türkiye'nin 3'üncü büyük kalesiymiş. Büyüklüğü ve ihtişamı çok etkileyici. Ayrıca Bayburt'u kuş bakışı görmek isteyenler bu kaleye gelebilir" diye konuştu.
Herkesin bu kaleyi görmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Saka ise, "Gerçekten gezilmeye değer bir yer. Devasa kale surları, gözetleme kuleleri var. Daha içinde göremediğimiz birçok yapı var. Kale surlarına çıkıp manzarayı seyretmek de büyük bir zevk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-08-03 08:44:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'un ilk resmi taraftar derneği 'Sarı Duvar'
YEREL HABERLER Bayburt'un ilk resmi taraftar derneği 'Sarı Duvar'
Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü
Kurban eti pişirmenin püf noktaları
YEREL HABERLER Kurban eti pişirmenin püf noktaları
Bayburt’ta kasapların kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kasapların kıyma mesaisi
Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti
YEREL HABERLER Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün ...
Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve 15 Temmuz ...
Bayburt’ta bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X