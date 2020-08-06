Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

Bayburt Belediye Başkanlığı ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bayburt Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bayburt Belediye Başkanlığı ile Hakİş Konfederasyonuna bağlı Hizmetİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
3 yıllık sözleşme kapsamında belediye de kadrolu işçi olarak çalışanların maaş, ücret ve sosyal haklarına birinci ve ikinci yılda % 11, üçüncü yılda ise %10 zam yapıldı. Sözleşme, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Hakİş Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan tarafından imzalandı.
İmza töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “İşçilerimizle ilgili böyle bir karar alma ve onların arzu ettiği şekilde sonuçlandırmaktan Bayburt Belediye Başkanı olarak mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz birlikte paylaştığımız, bir aile gibi düşündüğümüz bu yapı altında Bayburt halkına hizmet etmek için buradayız. Bir takımımız seçilerek geliyoruz, bir takımımız işçi olarak geliyor ama temelde aynı şeyi paylaşıyoruz. Özellikle sendikamızla Bayburt Belediyemizin bir uyum ve adaptasyon içerisinde anlaşma yapmasından mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de iyi ve gerçek manada halis duygularımızın semeresini vereceğini ve çalışmalarımızın biraz daha şevkle yürütüleceğine inancım tamdır. Bu vesileyle aramızdaki bu akdin imzalanması aşamasıyla sizlere güzel şeylerin vesile olması dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel günlerde ve güzel çalışmalarda birlikte oluruz. Allah hayırlı etsin diyorum” dedi.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi hakkında açıklamada bulunan Hakİş Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ise, “Bizlerde Hizmetİş Sendikası olarak Bayburt Belediyesi’ni hiçbir zaman rakip olarak görmedik. Tam aksine iş ortağımız olarak gördük ve bundan sonra da öyle görmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesini taraflar olarak bir masa etrafında diyalogla çözmek bizleri son derece memnun etmiştir. Toplu iş sözleşmemizin hem bizlere hem Bayburt Belediyesi’ne hem de çalışanlarımıza aileleri ile birlikte hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz. Sizlere de Allah ödeme kolaylığı versin. Bizim için aslolan toplu sözleşme değil, masanın etrafında paydaş olarak görüşüp taraflarla beraber diyalog yoluyla anlaşabilmektir. En güzel sözleşme masada yapılan toplu iş sözleşmesidir. Ben bu vesileyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah mübarek eylesin” şeklinde konuştu.
İmza töreninde Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk, Muhasebe Müdürü Remzi Kılıç, Hakİş Sendikası Trabzon İl Başkan Yardımcısı Şevket Çelik, sendika işyeri temsilcileri Barış Kalekahyası ve Lokman Kelleci de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta korona virüs tedbirleri denetlendi
YEREL HABERLER Bayburt’ta korona virüs tedbirleri denetlendi
TEM polisinden “Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var” isimli proje
YEREL HABERLER TEM polisinden “Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri ...
Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı ‘Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020’ başladı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı ‘Üniversiteni ...
Bayburt’un Değirmencik köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt’un Değirmencik köyü karantinaya alındı
Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı
YEREL HABERLER Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı
Karpuz zam şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Karpuz zam şampiyonu oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X