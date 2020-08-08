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Bayburt Vakfında 10 bin lira ödüllü korona virüs makale yarışması

İHA

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı'nca düzenlenen ödüllü makale yarışması tanıtım etkinliğine katıldı.

Bayburt Vakfında 10 bin lira ödüllü korona virüs makale yarışması

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı’nca düzenlenen ödüllü makale yarışması tanıtım etkinliğine katıldı.
Ulu Camii önünde Cuma Namazı sonrası düzenlenen etkinlikte vatandaşlara dernek tarafından bastırılan Kur’anı Kerim Meali ile Siyeri Nebi dağıtıldı. Vali Epcim ile Dernek Başkanı İsrafil Kahraman daha sonra esnafları ziyaret ederek vatandaşları, birinci seçilen makale sahibinin 10 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmaya katılıma davet etti.
Başkan Kahraman, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında evlerinde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, kaygı ve endişe düzeylerini azaltmak ve salgınla mücadelede dayanışmayı pekiştirmek amacıyla makale yarışmasını düzenlendiklerini bildirdi. Yarışmaya 45 yaş ve altı tüm vatandaşların katılabileceğini ifade eden Kahraman, son başvuru tarihinin 31 Ağustos Pazartesi günü olduğunu belirtti.
Yarışma hakkında detaylı bilgilere derneğe ait www.bayburtvakfi.org.tr adresinden ulaşılabileceğini aktaran Kahraman, “Makale yarışması ‘Kur’an ve Sünnet Işığında Korona Musibeti ve Dünyanın Geleceği’, ‘Büyük Salgınlar Öncesi ve Sonrası Dünyada Meydana Gelen Değişiklikler’, ‘Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı?’ başlıkları altında üç konuda düzenlenecek. Makalelerin değerlendirilmesi bağımsız bir heyet tarafından yapılacak. Değerlendirmelerde yazım tekniği, metodoloji, dil ve ifade yeteneği ve özgünlük hususları da dikkate alınacak. Dereceye giren katılımcılardan birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira, ilk 10’a girenlere sürpriz hediyeler 5 bin gencimize de Kur’anı Kerim Meâli ve Siyeri Nebi hediye edilecek.” diye konuştu.
Tanıtım etkinliği vatandaşlara Kur’anı Kerim Meali ve Siyeri Nebi dağıtımıyla sona erdi.
Etkinliğe İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş katıldı.

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