Gençlerin kavgası ölümle bitti

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Bayburt’ta gençlerin bıçaklı kavgası ölümle bitti.

Olay, Genç Osman Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Ahmet Odabaşı (17) ile A.Ö. (15) arasında başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna bıçak darbesi alan H. Ahmet Odabaşı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis cinayet zanlısı A.Ö., yakalayarak emniyete götürdü. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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