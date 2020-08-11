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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Halil İbrahim Yöney, Covid-19 salgın dönemini değerlendirdi

İHA

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, kooperatife borcu bulunan ortaklar için yeni kolaylıklar yapıldığını söyledi.

Başkan Halil İbrahim Yöney, Covid-19 salgın dönemini değerlendirdi

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, kooperatife borcu bulunan ortaklar için yeni kolaylıklar yapıldığını söyledi.
Yöney, 30.06.2020 tarihinden önce takibe düşmüş borçların peşin ödenmesi halinde faizlerinin silineceğini, taksit yaptıracak kişiler için ise yüzde 10'luk bir faiz uygulamasıyla 24 ay süre tanındığını belirtti.
Başkan Halil İbrahim Yöney, Covid19 salgın dönemini değerlendirdi.
"647 esnafımıza toplamda 22.454.000.00 TL tutarında kullandırım yapılmıştır"
Devletin bu zor günlerde esnafın yanında kararlılıkla durduğunu söyleyen Yöney, "Devletimiz Covid19 salgını nedeniyle işyeri kapanan, sıkıntıya düşen esnaf ve sanatkarımıza destek amacıyla ilimiz genelinde 647 esnafımıza toplamda 22.454.000.00 TL tutarında kullandırım yapılmıştır. Kullandırılan kredilerin geri dönüşünde esnafımızın sıkıntıya düşmemesi adına taksitler 6 ayda bir ödenecek şekilde 36 ay vadeli olarak verilmiştir. Kredi kullandırımının bütün şartları esnetilerek krediden herkesin yararlanabilmesi için azami ölçüde gayret sarf edilmiştir. Kooperatifimiz bu zor süreçte mesai kavramı gözetmeden çalışmış, hafta sonu ve akşamlar dahil olmak üzere hizmet vermiştir. Devletimizin de sağlamış olduğu üstün destekle bütün talepler karşılanmıştır" dedi.
"650 ortağımız ertelemeden yaralandı"
Pandemi sürecinde yapılan ertelemelere değinen Yöney, "Bu zor süreçte ödemelerinde sıkıntıya düşen esnafımız için salgın dönemine yani 4, 5, 6'ncı aylara denk gelen taksitler 3 (üç) ay süreyle faizsiz bir şekilde ötelenmiş, bu öteleme için hiçbir koşul ve şart sunulmamıştır. Yaklaşık olarak 650 ortağımız bu hizmetten yararlanmıştır" diye konuştu.
"Peşin ödeyenlerden gecikme faizi alınmayacak"
Kredi borcu olanlara yönelik yeni bir kolaylık sağlandığını da aktaran Yöney, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:
"Ayrıca ortaklarımızın 30.06.2020 tarihinden önce takibe intikal etmiş taksitlerini peşin ödemeleri halinde gecikme faizleri silinecek, peşin ödeme gücü olmayanlar için %10 basit faiz hesaplamasıyla 24 ay taksitlendirme imkanı sunulacaktır. Yapılandırma 31.08.2020 tarihine kadar geçerli olup esnaflarımızın kooperatifimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bütün bunlara ek olarak taksit ödemeleri 789'ncı aylara denk gelen ortaklarımızın ödemelerini gününde yapmamaları halinde taksitleri otomatik olarak 3 ay daha faizli bir şekilde ötelenecektir. Bu ötelemeye ortaklarımız kooperatifimizden de müracaat edebilirler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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