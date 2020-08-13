Bayburt’un Örence köyü karantinaya alındı

Bayburt’un Örence köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Bayburt il merkezine bağlı Örence köyü, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 13.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.