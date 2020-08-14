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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

İHA

Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birlikte Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü'ne de 'Özel Yetenek Sınavı' ile öğrenci alacak.

Bayburt Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Bayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birlikte Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’ne de ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alacak.
Bayburt Üniversitesi 20202021 Akademik yılında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna; Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (Örgün öğretim), Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Örgün öğretim ve İkinci öğretim) ve Spor Yöneticiliği Bölümü (Örgün öğretim) ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans programına ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alımı yapacak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat etmek isteyen adaylar, 0721 Ağustos 2020 tarihleri arasında ön kayıt işlemini http://besyo.bayburt.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilecekler.
Bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Lisans programı ‘Özel Yetenek Sınavı’na başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular, 2431 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bayburt Üniversitesi (http://bayburt.edu.tr), Sanat ve Tasarım Fakültesi (https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanatvetasarimfakultesi) web sitesinde verilecek olan linkten çevrimiçi olarak yapılacak.
Adaylar Özel Yetenek Sınavı Kılavuzlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilecekler.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı İçin ;
https://www.bayburt.edu.tr/tr/20202021akademikyiliozelyeteneksinavbasvurusu1
Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı İçin;
https://www.bayburt.edu.tr/tr/20202021egitimogretimyiliresimbolumuozelyeteneksinaviklavuzu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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