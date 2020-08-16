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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu

DHA

Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)Artvin´den Ağrı yönüne giden yolcu otobüsü, yola çıkan boz ayıya çarptı. Kazada otobüste maddi hasar meydana gelirken, boz ayı öldü.
Artvin´den Ağrı yönüne giden 34 FZ 5663 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Bayburt´un Kop köyü yakınlarında yola çıkan boz ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, boz ayı ise olay yerinde öldü. Otobüsü sağa çeken sürücü, "Birden karşımıza çıktı, duramadık" dedi. Boz ayı, ihbar üzerine gelen karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-08-16 14:05:52

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