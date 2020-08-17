Doğum gününde karantinaya alınan Zübeyde´ye sağlıkçılardan sürpriz kutlama

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta, doğum gününde koronavirüs teşhisi koyulan ve evinde karantinaya alınan Zübeyde Akdoğan´a (19), sağlık çalışanları tarafından pastayla sürpriz kutlama yapıldı.
Demirözü ilçesinde yaşayan Zübeyde Akdoğan, 14 Ağustos´ta test sonucu pozitif çıkınca annesiyle birlikte evde karantinaya alındı. Koronavirüs tespit edildiği gün aynı zamanda doğum günü olan Zübeyde´ye, sağlık çalışanlarınca sürpriz yapıldı. Demirözü Sağlık Ocağı çalışanları, pasta alarak, Zübeyde´nin evine gitti ve doğum gününü kutladı. Sağlık çalışanlarının sürprizi karşısında duygulanan Zübeyde Akdoğan, teşekkür etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-08-17 14:27:08
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